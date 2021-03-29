Втретє в кар'єрі обіграла Квітову: Світоліна пробилася у 1/4 фіналу змагань у Маямі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Тенісистка Еліна Світоліна виграла матч у четвертому колі змагань WTA-1000 у Маямі проти надзвичайно незручної для неї суперниці чешки Петри Квітової, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Після першого сету здавалося, що шансів в українки майже немає (2:6), проте вона продемонструвала неймовірну волю до перемоги й обіграла суперницю.
У другому сеті Квітова, яка посіяна під 9-м номером, впритул підійшла до завершення матчу – 5:4, хоча подавала у десятому геймі українка. І перша ракетка України скористалася такою нагодою, зрівнявши рахунок – 5:5, потім зробила брейк – 6:5, і завершила партію на свою користь – 7:5.
Старт вирішального сету виявився напрочуд вдалим для Світоліної – 3:0. Проте Квітова зрівняла рахунок. У найбільш важливий момент при рахунку 5:5, українка здійснила ще один брейк – 7:5.
Примітно, що раніше тенісисти зустрічалися 9 разів, українка виграла до цього моменту лише дві зустрічі.
Варто відзначити
В 1/4 фіналу Світоліна зіграє із Анастасією Севастовою з Латвії (57 у WTA) або хорваткою Аною Конюх (№338 WTA).