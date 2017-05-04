Потери украинской экономики от травматизма в ДТП ежегодно достигают 4,5 млрд дол.

"Большое количество ДТП и пострадавших в ДТП также влияют на экономику и сферу здравоохранения Украины. По расчетам экспертов Всемирного банка социально-экономическая потеря Украины от дорожно-транспортного травматизма оцениваются в 4500000000 долларов в год (расчеты на 2014 год), включая материальные расходы, связанные с повреждением имущества, увеличением производительности труда и человеческих потерь, вследствие травм или смерти в ДТП ", - сообщил А.Гаврилюк.

Напомним, в течение месяца трасса Киев-Харьков будет полностью оборудована стационарными постами патрульной полиции.