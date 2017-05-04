Втрати української економіки від травматизму в ДТП щорічно сягають 4,5 млрд дол

“Велика кількість ДТП та постраждалих у ДТП також впливають на економіку та сферу охорони здоров’я України. За розрахунками експертів Світового банку соціально-економічна втрата України від дорожньо-транспортного травматизму оцінюються в 4,5 млрд доларів на рік (розрахунки на 2014 рік), включаючи матеріальні витрати пов’язані з пошкодженням майна, збільшенням продуктивності праці та людських втрат, внаслідок травм або смерті в ДТП,” — повідомив А.Гаврилюк.

Нагадаємо, протягом місяця траса Київ-Харків буде повністю обладнана стаціонарними постами патрульної поліції.