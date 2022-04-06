Потери российских оккупантов достигли около 18,6 тыс. человек - Генштаб ВСУ

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составляют:



личного состава - около 18 600 человек,



танков ‒ 684 ед.,



боевых бронированных машин ‒ 1861 ед.,



артиллерийских систем – 332 ед.,



РСЗО - 107 ед.,



средств ПВО - 55 ед.,



самолетов – 150 ед.,



вертолетов – 135 ед.,



автомобильной техники - 1324 ед.,



кораблей/катероа - 7 ед.,



цистерн с ГСМ - 76,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,



специальной техники – 25,



пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указывает Генштаб ВСУ.