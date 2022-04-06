Потери российских оккупантов достигли около 18,6 тыс. человек - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,6 тыс. лиц, 684 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.04 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 18 600 человек,
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- танков ‒ 684 ед.,
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- боевых бронированных машин ‒ 1861 ед.,
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- артиллерийских систем – 332 ед.,
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- РСЗО - 107 ед.,
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- средств ПВО - 55 ед.,
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- самолетов – 150 ед.,
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- вертолетов – 135 ед.,
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- автомобильной техники - 1324 ед.,
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- кораблей/катероа - 7 ед.,
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- цистерн с ГСМ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96,
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- специальной техники – 25,
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- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке к наступательной операции, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, указывает Генштаб ВСУ.