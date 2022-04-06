Втрати російських окупантів сягнули близько 18,6 тис. осіб - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,6 тис. осіб, 684 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 18 600 осіб,
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- танків ‒ 684 од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 1861 од.,
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- артилерійських систем – 332 од.,
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- РСЗВ - 107 од.,
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- засоби ППО - 55 од.,
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- літаків – 150 од.,
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- гелікоптерів – 135 од.,
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- автомобільної техніки - 1324 од.,
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- кораблі/катери - 7 од.,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96,
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- спеціальна техніка - 25,
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- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
Окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, вказує Генштаб ЗСУ.