Втрати російських окупантів сягнули близько 18,6 тис. осіб - Генштаб ЗСУ

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 18 600 осіб,



танків ‒ 684 од.,



бойових броньованих машин ‒ 1861 од.,



артилерійських систем – 332 од.,



РСЗВ - 107 од.,



засоби ППО - 55 од.,



літаків – 150 од.,



гелікоптерів – 135 од.,



автомобільної техніки - 1324 од.,



кораблі/катери - 7 од.,



цистерн з ПММ - 76,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96,



спеціальна техніка - 25,



пускові установки ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

Окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, вказує Генштаб ЗСУ.