Вторжение РФ: появились фото разрушенного учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В "Энергоатоме" показали фото разрушенного учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, передает УНН.
Детали
"Вот так теперь выглядят рабочие места наших коллег с учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram, где размещены красноречивые фото.
В компании отметили, что без преувеличения уникальный центр готовил специалистов-атомщиков, которые могут решать самые сложные производственные задачи.
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Напомним
14 марта российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.