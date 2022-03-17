Вторжение РФ: появились фото разрушенного учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС

Детали

"Вот так теперь выглядят рабочие места наших коллег с учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram, где размещены красноречивые фото.

В компании отметили, что без преувеличения уникальный центр готовил специалистов-атомщиков, которые могут решать самые сложные производственные задачи.

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Напомним

14 марта российские оккупанты взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле разрушенного учебно-тренировочного центра и энергоблока №1.