Вторгнення РФ: з'явились фото зруйнованого навчально-тренувального центру Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В "Енергоатомі" показали фото зруйнованого навчально-тренувального центру Запорізької АЕС, передає УНН.
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"Ось так тепер виглядають робочі місця наших колег з учбово-тренувального центру Запорізької АЕС", - йдеться у повідомленні Енергоатому у Telegram, де розміщені промовисті фото.
У компанії наголосили, що без перебільшення унікальний центр готував фахівців-атомників, які можуть вирішувати найскладніші виробничі завдання.
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Нагадаємо
14 березня російські окупанти підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля зруйнованого навчально-тренувального центру та енергоблоку №1.