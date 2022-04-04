Вторжение РФ: жителей Славянской общины призвали выехать из Донетчины

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"Вчера руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал жителей временно покинуть территорию области.

Настойчиво повторю его просьбу для жителей Славянской общины. Особенно это касается женщин с детьми, пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями", - отметил Лях.

Детали

По его словам, "чаще всего в качестве аргумента для того, чтобы остаться, люди приводят отсутствие денег. Мол, мне там не на что будет жить. Особенно часто ко мне с такими словами обращаются одинокие мамочки с детьми".

"Давайте посмотрим. Находясь дома, одинокая мама с двумя детьми, один из которых младше 3 лет, получает пособие одинокой матери - 3400 грн, помощь по малообеспеченности - 2800 грн и выплаты на рождение ребенка - 860 грн. Выехав и став временными переселенцами, женщина сможет дополнительно к этой сумме получить 2000 грн на себя и 3 тыс. на каждого ребенка.

Другой пример. Если пенсионер получает минимальную пенсию в 2100 грн, уехав, он дополнительно получит еще 2 тыс., а при наличии инвалидности - 3000 грн", - отметил Лях.

Глава ВА отметил, что нужно понимать, что до всех доходов - зарплат, пенсий, пособий, субсидий, те, кто уехал, получат дополнительно 2-3 тыс. грн. Даже если дома человек не имеет никаких доходов, став временным переселенцем, она может рассчитывать на эти выплаты. Еще один аргумент, который часто звучит - мне некуда ехать, не за что снимать дорогое жилье.

"Это все отговорки. Эвакуационные поезда вывозят людей бесплатно. С начала широкомасштабных военных действий через Славянск и Краматорск поездами вывезли более 80 тысяч человек. Никто из них не остался на улице.

В западной части страны можно найти как бесплатное жилье, так и поселиться за деньги. Часто предоставляют бесплатное питание, одежду, раздают гуманитарную помощь, работают волонтеры.

Возможно, при безвозмездном расселении это будет не тот уровень комфорта, к которому вы привыкли. Но речь не идет об эмиграции. Это временная мера", - подчеркнул он.

По словам Ляха, сейчас в ВСУ главная задача - отстоять нашу область и нашу общину, чтобы людям было, куда возвращаться.

А задача городских властей - сохранить население. Потому что человеческая жизнь бесценна и для нас самое дорогое - люди.