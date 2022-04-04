Вторжение РФ: жителей Славянской общины призвали выехать из Донетчины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вчера руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал жителей временно покинуть территорию области. Настойчиво повторю его просьбу для жителей Славянской общины. С такими словами обратился к жителям общины глава военной администрации Вадим Лях, передает УНН.
Цитата
"Вчера руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал жителей временно покинуть территорию области.
Настойчиво повторю его просьбу для жителей Славянской общины. Особенно это касается женщин с детьми, пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями", - отметил Лях.
Детали
По его словам, "чаще всего в качестве аргумента для того, чтобы остаться, люди приводят отсутствие денег. Мол, мне там не на что будет жить. Особенно часто ко мне с такими словами обращаются одинокие мамочки с детьми".
"Давайте посмотрим. Находясь дома, одинокая мама с двумя детьми, один из которых младше 3 лет, получает пособие одинокой матери - 3400 грн, помощь по малообеспеченности - 2800 грн и выплаты на рождение ребенка - 860 грн. Выехав и став временными переселенцами, женщина сможет дополнительно к этой сумме получить 2000 грн на себя и 3 тыс. на каждого ребенка.
Другой пример. Если пенсионер получает минимальную пенсию в 2100 грн, уехав, он дополнительно получит еще 2 тыс., а при наличии инвалидности - 3000 грн", - отметил Лях.
Глава ВА отметил, что нужно понимать, что до всех доходов - зарплат, пенсий, пособий, субсидий, те, кто уехал, получат дополнительно 2-3 тыс. грн. Даже если дома человек не имеет никаких доходов, став временным переселенцем, она может рассчитывать на эти выплаты. Еще один аргумент, который часто звучит - мне некуда ехать, не за что снимать дорогое жилье.
"Это все отговорки. Эвакуационные поезда вывозят людей бесплатно. С начала широкомасштабных военных действий через Славянск и Краматорск поездами вывезли более 80 тысяч человек. Никто из них не остался на улице.
В западной части страны можно найти как бесплатное жилье, так и поселиться за деньги. Часто предоставляют бесплатное питание, одежду, раздают гуманитарную помощь, работают волонтеры.
Возможно, при безвозмездном расселении это будет не тот уровень комфорта, к которому вы привыкли. Но речь не идет об эмиграции. Это временная мера", - подчеркнул он.
По словам Ляха, сейчас в ВСУ главная задача - отстоять нашу область и нашу общину, чтобы людям было, куда возвращаться.
А задача городских властей - сохранить население. Потому что человеческая жизнь бесценна и для нас самое дорогое - люди.