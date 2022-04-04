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Вторгнення РФ: жителів Слов'янської громади закликали виїхати з Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Учора керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав мешканців тимчасово залишити територію області. Наполегливо повторю його прохання для жителів Слов'янської громади. З такими словами звернувся до мешканців громади голова військової адміністрації Вадим Лях, передає УНН.

Вторгнення РФ: жителів Слов'янської громади закликали виїхати з Донеччини

Цитата

"Учора керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко закликав мешканців тимчасово залишити територію області.

Наполегливо повторю його прохання для жителів Слов'янської громади. Особливо це стосується жінок із дітьми, пенсіонерів, людей із хронічними захворюваннями", - зазначив Лях.

Деталі

За його словами, "найчастіше як аргумент для того, щоб залишитися, люди наводять відсутність грошей. Мовляв, мені там не буде на що жити. Особливо часто до мене з такими словами звертаються самотні матусі з дітьми".

"Давайте подивимося. Перебуваючи вдома, самотня мама з двома дітьми, один з яких молодший за 3 роки, отримує: допомога самотньої матері – 3400 грн, допомога з малозабезпеченості – 2800 грн та виплати на народження дитини – 860 грн. Виїхавши і ставши тимчасовими переселенцями, жінка зможе додатково до цієї суми отримати 2000 грн на себе та 3 тис. на кожну дитину.

Інший приклад. Якщо пенсіонер отримує мінімальну пенсію у 2100 грн, виїхавши, він додатково отримає ще 2 тис., а за наявності інвалідності – 3000 грн", - зазначив Лях.

Голова ВА зазначив, що потрібно розуміти, що до всіх доходів – зарплат, пенсій, допомог, субсидій, ті, хто виїхав, отримають додатково 2-3 тис. грн. Навіть якщо вдома людина не має жодних доходів, ставши тимчасовим переселенцем, вона може розраховувати на ці виплати. Ще один аргумент, що часто звучить - мені нікуди їхати, нема за що знімати дороге житло.

"Це все відмовки. Евакуаційні потяги вивозять людей безкоштовно. З початку широкомасштабних військових дій через Слов'янськ та Краматорськ потягами вивезли понад 80 тисяч людей. Ніхто з них не лишився на вулиці.

У західній частині країни можна знайти як безкоштовне житло, так і оселитися за гроші. Часто надають безкоштовне харчування, одяг, роздають гуманітарну допомогу, працюють волонтери.

Можливо, при безоплатному розселенні це буде не той рівень комфорту, до якого ви звикли. Але мова не йде про еміграцію. Це тимчасовий захід", - наголосив він.

За словами Ляха, зараз у ЗСУ головна задача – відстояти нашу область та нашу громаду, щоб людям було, куди повертатися.
А завдання міської влади – зберегти населення. Тому що людське життя безцінне і для нас найдорожче – люди.

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