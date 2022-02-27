Вторжение РФ: за трое суток оккупанты ориентировочно потеряли 27 самолетов, 46 танков и 4300 военных

Детали

Ориентировочные суммарные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине:

Самолеты 27

Вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушки 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БпЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300 (уточняется)

Вместе с тем, Маляр подчеркнула, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно извлекать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточиваются на ведении боя.

"Кроме того информацию мы можем получить лишь по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какую именно сутки произошли те или иные потери", - пояснила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжения РФ: за 15 часов более 700 российских матерей позвонили на горячую линию Украины из-за отсутствия связи с сыновьями

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.