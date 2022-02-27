Вторгнення РФ: за три доби окупанти орієнтовно втратили 27 літаків, 46 танків і 4300 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні - знищено 27 літаків, 26 гелікоптерів і 146 танків. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, передає УНН.
Деталі
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні:
Літаки 27
гелікоптери 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БпЛА ОТР 2
Кораблі/катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
Разом з тим, Маляр наголосила, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
"Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - пояснила вона.
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Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.