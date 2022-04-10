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Убежать от войны в Украине пытались 2,2 тысячи мужчин, некоторые погибли

Киев • УНН

 • 221551 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину, на границе задержали почти 2,2 тысячи военнообязанных мужчин. Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Убежать от войны в Украине пытались 2,2 тысячи мужчин, некоторые погибли

Детали

По информации пограничников, часть из мужчин, с надеждой обойти ограничения на выезд за границу, стали жертвами мошенников. Последние через анонимные каналы предлагают незаконные услуги, за которые берут деньги и исчезают.

Есть и такие, которые пытаются подкупить пограничников. Другая часть нарушителей использует поддельные документы, в которых приписывают себе или детям инвалидность, называют умершими живых жен или дописывают количество детей. Но фальшивые бумаги пограничники тоже эффективно обнаруживают.

Поэтому большинство нарушителей пытаются преодолеть границу вне пунктов пропуска с помощью проводников, отмечают в ГНСУ. Последние, как показывает опыт, не очень озабочены безопасностью своих "подопечных".

Так, сообщается, что на днях правоохранители задержали перевозчика - гражданина Молдовы, который на маленькой двухместной лодке переплыл Днестр, чтобы забрать из Украины четырех мужчин. Их пограничники тоже задержали.

Также сообщается, что в последнее время правоохранители обнаруживали тела мужчин на берегах пограничных водоемов. Так же нарушителями оказались мужчины, которые стали жертвами непогоды в Карпатах.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы мужчин призывного возраста во время военного положения.

Украинские Национальные Новости

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