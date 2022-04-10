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Втекти від війни в Україні намагались 2,2 тисячі чоловіків, деякі загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, на кордоні затримали майже 2,2 тисячі військовозобов’язаних чоловіків. Про це інформує пресслужба Державної прикордонниї служби України, пише УНН.

Втекти від війни в Україні намагались 2,2 тисячі чоловіків, деякі загинули

Деталі

За інформацією прикордонників, частина з чоловіків, із надією обійти обмеження на виїзд за кордон, стали жертвами шахраїв. Останні через анонімні канали пропонують незаконні послуги, за які беруть кошти і зникають.

Є й такі, що намагаються підкупити прикордонників. Інша частина порушників використовує підроблені документи, в яких приписують собі чи дітям інвалідність, називають померлими живих дружин чи дописують кількість дітей. Але фальшиві папери прикордонники теж ефективно виявляють.

Тож більшість порушників намагаються подолати кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників, зазначають у ДПСУ. Останні, як показує досвід, не дуже переймаються безпекою своїх "підопічних".

Так, повідомляється, що днями правоохоронці затримали перевізника – громадянина Молдови, який на маленькому двомісному човні переплив Дністер, щоб забрати з України чотирьох чоловіків. Їх прикордонники теж затримали.

Також повідомляється, що останнім часом правоохоронці виявляли тіла чоловіків на берегах прикордонних водойм. Так само порушниками виявилися чоловіки, які стали жертвами негоди у Карпатах.

Нагадаємо

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону чоловіків призовного віку під час воєнного стану.

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