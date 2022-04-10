Незаконний виїзд з України під час війни: для чоловіків можуть ввести кримінальну відповідальність

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"З метою зупинення відтоку за кордон громадян України, які здатні та зобов’язані захищати свою державу пропонується встановити кримінальну відповідальность за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану", — ідеться у пояснювальній записці закону.

Деталі

Згідно із проектом закону, чоловіка призовного віку, який під час воєнного стану перетне державний кордону України, каратимуть штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж позбавлять волі на строк від 3 до 5 років.

Військовослужбовців та військовозобов’язаних, резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за такі самі дії каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За повторний перетин кордону, незаконний виїзд групи людей або службових осіб з використанням службового становища, каратимуть позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такої.

Нагадаємо

Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 діб.