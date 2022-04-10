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Незаконний виїзд з України під час війни: для чоловіків можуть ввести кримінальну відповідальність

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону чоловіків призовного віку під час воєнного стану. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.

Незаконний виїзд з України під час війни: для чоловіків можуть ввести кримінальну відповідальність

Цитата

"З метою зупинення відтоку за кордон громадян України, які здатні та зобов’язані захищати свою державу пропонується встановити кримінальну відповідальность за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану", — ідеться у пояснювальній записці закону.

Деталі

Згідно із проектом закону, чоловіка призовного віку, який під час воєнного стану перетне державний кордону України, каратимуть штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або ж позбавлять волі на строк від 3 до 5 років.

Військовослужбовців та військовозобов’язаних, резервістів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за такі самі дії каратимуть позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За повторний перетин кордону, незаконний виїзд групи людей або службових осіб з використанням службового становища, каратимуть позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такої.

Нагадаємо

Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 діб.

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