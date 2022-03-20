Президент підписав закон про продовження воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження строку дії воєнного часу в Україні з 26 березня на 30 діб, повідомляє УНН.
Зеленський підписав закон про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №2119-IX (реєстр. №7168).
Цим Законом продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
Нагадаємо
О 5:30 24 лютого в Україні був запроваджений воєнний стан строком на 30 діб.
15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 26 березня на 30 діб.