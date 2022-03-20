Президент подписал закон о продлении военного положения

Зеленский подписал закон об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №2119-IX (рег. №7168).

Этим Законом продлен срок действия военного времени в Украине с 05 часов 30 минут 26 марта 2022 года сроком на 30 суток.

Напомним

В 5:30 24 февраля в Украине было введено военное положение сроком на 30 суток.

15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ Президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.