Незаконный выезд из Украины во время войны: для мужчин могут ввести уголовную ответственность

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"С целью приостановки оттока за границу граждан Украины, которые способны и обязаны защищать свое государство предлагается установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в условиях правового режима военного положения", — говорится в пояснительной записке закона.

Детали

Согласно проекту закона, мужчину призывного возраста, который во время военного состояния пересечет государственную границу Украины, будут наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или же лишат свободы на срок от 3 до 5 лет.

Военнослужащих и военнообязанных, резервистов, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

За повторное пересечение границы, незаконный выезд группы людей или служебных лиц с использованием служебного положения, будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без таковой.

Напомним

Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.