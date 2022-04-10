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Незаконный выезд из Украины во время войны: для мужчин могут ввести уголовную ответственность

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы мужчин призывного возраста во время военного положения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Незаконный выезд из Украины во время войны: для мужчин могут ввести уголовную ответственность

Цитата

"С целью приостановки оттока за границу граждан Украины, которые способны и обязаны защищать свое государство предлагается установить уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в условиях правового режима военного положения", — говорится в пояснительной записке закона.

Детали 

Согласно проекту закона, мужчину призывного возраста, который во время военного состояния пересечет государственную границу Украины, будут наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или же лишат свободы на срок от 3 до 5 лет.

Военнослужащих и военнообязанных, резервистов, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, а также лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за такие же действия будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

За повторное пересечение границы, незаконный выезд группы людей или служебных лиц с использованием служебного положения, будут наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет или без таковой.

Напомним 

Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения в Украине с 26 марта на 30 суток.

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