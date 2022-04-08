Побег за границу экс-главы КСУ Тупицкого: начато расследование

Детали

Во время досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, которые предоставляют право на выезд за границу. Также не было выяснено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.

Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

Но, по информации Государственной пограничной службы, в законный способ Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу Украины для их привлечения к уголовной ответственности.

Контекст

Ранее журналисты "Схем" установили, что отстраненный председатель Конституционного суда 59-летний Александр Тупицкий неофициально выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения россии, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.