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Втеча за кордон ексголови КСУ Тупицького: розпочато розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон екссудді та колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького розпочато розслідування. Про це УНН інформує з посиланням на ДБР.

Втеча за кордон ексголови КСУ Тупицького: розпочато розслідування

Деталі

Під час досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що він залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину.

Натомість, за інформації Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлюються всі обставини правопорушення та всі особи, причетні до незаконного переправлення Тупицького через державний кордон України для їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Контекст

Раніше журналісти "Схем" встановили, що відсторонений голова Конституційного суду 59-річний Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

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