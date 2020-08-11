"Побег" Тихановской, акции протеста и подарок для Москвы: эксперты о ситуации в Беларуси

"Относительно отъезда Тихановской… видно, что Светлана не ожидала такого силового противостояния между протестующими и властями. Она рассчитывала оставаться в легальном поле. Для нее, прямо скажем, утратило смысл дальнейшее участие в кампании, поскольку понятно, что быстро оппозиция не победит, а, может, вообще не победит. Муж Светланы остается за решеткой, соответственно освободить она его не может. При этом, еще ей предлагается взять на себя ответственность за, по сути, кровь, столкновения, беспорядки, что для нее смысла не имеет и на что она изначально не была готова пойти", - сказал УНН сооснователь и заместитель директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований, руководитель программы российских и постсоветских исследований Юрий Царик.



По его мнению, с отъездом оппонентки Лукашенко протест лишится, как минимум, части поддержки общества, потому что Тихановская и ее фигура была "важна как символ объединенной оппозиции".



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"Тихановская и ее муж Сергей Тихановский играли ключевую роль в привлечении к протесту, и, соответственно, к объединенной оппозиции, части бывшего ядерного электората Александра Лукашенко – это бюджетники, работники госпредприятий, пенсионеры – те, кто разочаровался в Александре Лукашенко, и те, кто столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами и т.п.", - говорит эксперт.



Он считает, что упомянутые категории людей шли за Тихановской и брендом "страна для жизни", и сейчас, вероятно, они начнут терять интерес к протестному движению.



"Пока я не вижу серьезных перспектив для продолжения протестного движения, которые были бы разумными и для оппозиции, и для страны в целом, и имели бы хоть какой-то шанс на успех", - отметил Царик, подчеркнув, что сейчас наиболее важен переход к другому формату политической борьбы, например, формированию политпартий.



В свою очередь, белорусский политический обозреватель Александр Класковский рассказал УНН, что не видит большого влияния отъезда политика на протестное движение.



"Я б не связывал отъезд Тихановской и вопрос протестов. С самого начала эти протесты были стихийными, децентрализованными, штаб Тихановской очень осторожно относился к уличным выступлениям, старался от них дистанцироваться. Сейчас Тихановская в Литве, и выступила с еще одним видеообращением, которое, видимо, сделано под давлением властей – она призвала людей не выходить на улицы. Тут понятно: она в тяжелой ситуации, потому что ее муж находится за решеткой в Беларуси, фактически он оказался политическим заложником. Но протесты развиваются сами по себе. Людей вывело на улицы возмущение официальными результатами выборов. Многие считают, что эти результаты грубо сфальсифицированы", - сказал эксперт.



По его мнению, сейчас перспективы протестов трудно прогнозировать.



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"По крайней мере, видно, что власть настроена на то, чтоб их перемолоть, на жесткий силовой сценарий. Конечно, невооруженным, мирным людям трудно противостоять хорошо подготовленному ОМОНу, спецназу, а во втором эшелоне армия. Понятно, что у режима пока, видимо, достаточно сил, чтобы подавить эти протесты. Но у режима нет ответа на вопрос "Как быть дальше?" Очевидно, недовольство людей и вопрос перемен висит в воздухе. Проблема в том, что власти этого не хотят признавать и боятся идти на перемены… Лукашенко держится за власть", - сказал Класковский.



Он отметил, в то же время, что акция протеста является беспрецедентным вызовом для Лукашенко.



"На самом деле это политическое пробуждение народа и формирование белорусской политической нации. И очевидно, что возник огромный острый конфликт между обществом и властью. Конечно, наилучшим путем для властей было бы как-то попытаться смягчить ситуацию, пообещать реформы. Понятно, что на пересчет голосов Лукашенко не пойдет, но какие-то меры по смягчению ситуации были бы наиболее логичны. Потому что, конечно, кровопролитие никому не нужно. Но власти пока… по-моему, у них нет хорошего ответа на эти вызовы. Значит, эта драматичная ситуация будет пока усугубляться", - говорит эксперт.



Комментируя распространенную в СМИ информацию о возможном введении чрезвычайного положения и комендантского часа, политолог Юрий Царик отметил, что это маловероятно.



"На мой взгляд, это большого смысла не имеет и вводиться не будет, потому что, во-первых, сама ситуация с протестами на улицах, уже, скажем, в прошедшую ночь, я так понимаю, протесты были менее широкими, чем в предыдущую... Пока что ход событий после дня голосования указывает на то, что протест должен пойти на спад, и отъезд Тихановской этому должен способствовать. Я думаю, власти на это рассчитывают и будут функционировать в прежнем режиме", - отметил он.



Александр Класковский отметил также, что на фоне протестов вряд ли стоит ожидать провокаций от Москвы.



"Москва наблюдает за ситуацией. Конечно, российский фактор очень волнует и Лукашенко, и противников власти, потому что, если говорить открытым текстом, то это большая и коварная империя, для которой Беларусь – это стратегическая территория. Но я думаю, что сам Лукашенко никогда не станет обращаться за помощью к Москве – он надеется сам подавить эти протесты. Другое дело, что он выйдет из этой ситуации, вероятно, очень ослабленным – он теряет внутреннюю легитимность и международную тоже, потому что Запад, хотя последние годы и пытался наладить прагматичный диалог с Лукашенко, сейчас просто вынужден уже реагировать, потому что репрессии зашкаливают, в ЕС уже стоит вопрос о санкциях против Беларуси. США довольно резко отреагировали", - сказал эксперт.



"И такой ослабленный, делегитимизированный Лукашенко – это подарок для Москвы, потому что не обязательно вводить танки и высаживать десант - можно тогда просто дожать его вот этими дорожными картами углубленной интеграции – такая опасность есть", - добавил он.



Как сообщал УНН, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.



По данным ЦИКа Беларуси, явка на выборах составила 84% избирателей.



В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.