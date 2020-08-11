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"Втеча" Тіхановської, акції протесту і подарунок для Москви: експерти про ситуацію в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. На тлі демонстрацій, що тривають після виборів у Республіці Білорусь, головний опонент чинного президента Світлана Тіхановська покинула країну. Як це вплине на протестний рух і чи скористається Москва нестабільною ситуацією у Республіці, у коментарі УНН розповіли білоруські експерти.

"Щодо від'їзду Тіхановської... видно, що Світлана не очікувала такого силового протистояння між протестувальниками та владою. Вона розраховувала залишатися в легальному полі. Для неї, прямо скажемо, втратила сенс подальша участь в кампанії, оскільки зрозуміло, що швидко опозиція не переможе, а, може, взагалі не переможе. Чоловік Світлани залишається за ґратами, відповідно звільнити вона його не може. При цьому, ще їй пропонується взяти на себе відповідальність за, по суті, кров, зіткнення, заворушення, що для неї сенсу не має і на що вона з самого початку не була готова піти", - сказав УНН співзасновник і заступник директора Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень, керівник програми російських і пострадянських досліджень Юрій Царик.

На його думку, з від'їздом опонентки Лукашенка протест позбудеться, як мінімум, частини підтримки суспільства, тому що Тіхановська і її фігура була "важлива як символ об'єднаної опозиції".

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"Тіхановська і її чоловік Сергій Тіхановський грали ключову роль у залученні до протесту, і, відповідно, до об'єднаної опозиції, частини колишнього ядерного електорату Олександра Лукашенка - це бюджетники, працівники держпідприємств, пенсіонери - ті, хто розчарувався в Олександрі Лукашенку, і ті, хто зіткнувся з важкими життєвими обставинами тощо", - каже експерт.

Він вважає, що згадані категорії людей йшли за Тіхановською і брендом "країна для життя", і зараз, ймовірно, вони почнуть втрачати інтерес до протестного руху.

"Поки я не бачу серйозних перспектив для продовження протестного руху, які були б розумними і для опозиції, і для країни в цілому, і мали б хоч якийсь шанс на успіх", - зазначив Царик, підкресливши, що зараз найбільш важливий перехід до іншого формату політичної боротьби, наприклад, формування політпартій.

Своєю чергою, білоруський політичний оглядач Олександр Класковський розповів УНН, що не бачить великого впливу від'їзду політика на протестний рух.

"Я б не пов'язував від'їзд Тіхановської та питання протестів. З самого початку ці протести були стихійними, децентралізованими, штабТіхановської дуже обережно ставився до вуличних виступів, намагався від них дистанціюватися. Зараз Тіхановська у Литві, і виступила зі ще одним відеозверненням, яке, мабуть, зроблено під тиском влади - вона закликала людей не виходити на вулиці. Тут зрозуміло: вона у важкій ситуації, тому що її чоловік знаходиться за ґратами в Білорусі, фактично він виявився політичним заручником. Але протести розвиваються самі по собі. Людей вивело на вулиці обурення офіційними результатами виборів. Багато хто вважає, що ці результати грубо сфальсифіковані", - сказав експерт.

На його думку, зараз перспективи протестів важко прогнозувати.

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"Принаймні, видно, що влада налаштована на те, щоб їх перемолоти, на жорсткий силовий сценарій. Звичайно, неозброєним, мирним людям важко протистояти добре підготовленим ОМОНу, спецназу, а в другому ешелоні армія. Зрозуміло, що у режиму поки, мабуть, досить сил, щоб придушити ці протести. Але у режиму немає відповіді на питання "що робити далі?" Очевидно, невдоволення людей і питання змін висить в повітрі. Проблема в тому, що влада цього не хоче визнавати та боїться йти на зміни... Лукашенко тримається за владу", - сказав Класковський.

Він зазначив, водночас, що акція протесту є безпрецедентним викликом для Лукашенка.

"Насправді це політичне пробудження народу і формування білоруської політичної нації. І очевидно, що виник величезний гострий конфлікт між суспільством і владою. Звичайно, найкращим шляхом для влади було б якось спробувати пом'якшити ситуацію, пообіцяти реформи. Зрозуміло, що на перерахунок голосів Лукашенко не піде, але якісь заходи щодо пом'якшення ситуації були б найбільш логічні. Тому що, звичайно, кровопролиття нікому не потрібно. Але влада поки... по-моєму, у них немає хорошої відповіді на ці виклики. Отже, ця драматична ситуація буде поки посилюватися", - каже експерт.

Коментуючи поширену в ЗМІ інформацію про можливе введення надзвичайного стану і комендантської години, політолог Юрій Царик зазначив, що це малоймовірно.

"На мій погляд, це великого сенсу не має і вводитися не буде, тому що, по-перше, сама ситуація з протестами на вулицях, вже, скажімо, минулої ночі, я так розумію, протести були менш широкими, ніж попередньої... Поки що хід подій після дня голосування вказує на те, що протест повинен піти на спад, і від'їзд Тіхановської цьому має сприяти. Я думаю, влада на це розраховує і буде функціонувати в попередньому режимі", - зазначив він. 

Олександр Класковський зазначив також, що на тлі протестів навряд чи варто очікувати провокацій від Москви.

"Москва спостерігає за ситуацією. Звичайно, російський фактор дуже хвилює і Лукашенка, і противників влади, тому що, якщо говорити відкритим текстом, то це велика і підступна імперія, для якої Білорусь - це стратегічна територія. Але я думаю, що сам Лукашенко ніколи не стане звертатися по допомогу до Москви - він сподівається сам придушити ці протести. Інша справа, що він вийде з цієї ситуації, ймовірно, дуже слабким - він втрачає внутрішню легітимність і міжнародну теж, тому що Захід, хоча останніми роками і намагався налагодити прагматичний діалог з Лукашенком, зараз просто змушений вже реагувати, тому що репресії зашкалюють, в ЄС вже стоїть питання про санкції проти Білорусі. США досить різко відреагували", - сказав експерт.

"І такий ослаблений, делегітимізований Лукашенко - це подарунок для Москви, тому що не обов'язково вводити танки і висаджувати десант - можна тоді просто дотиснути його ось цими дорожніми картами поглибленої інтеграції - така небезпека є", - додав він.

Як повідомляв УНН, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками, чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.

За даними ЦВК Білорусі, явка на виборах склала 84% виборців.

У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.

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