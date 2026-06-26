ВСУ за сутки ликвидировали 1310 оккупантов и уничтожили 68 артсистем - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали 1310 российских военных. Также уничтожено 68 артиллерийских систем и 1778 беспилотников.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1310 российских военных, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники, в том числе 68 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 26 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 398 370 военных, из которых 1310 - за последние сутки.
По данным Генштаба, за сутки украинские военные также уничтожили 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня, 4 средства противовоздушной обороны, 1778 беспилотников оперативно-тактического уровня, 439 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 9 единиц специальной техники, а также 1 наземный робототехнический комплекс.
Всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 12 059 танков, 24 823 боевые бронированные машины, 44 799 артиллерийских систем, 1896 РСЗО, 1447 средств ПВО, 436 самолетов, 353 вертолета, 373 660 беспилотников, 4787 крылатых ракет, 33 корабля и катера, 2 подводные лодки, 112 146 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4348 единиц специальной техники. В Генштабе отметили, что данные уточняются.
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