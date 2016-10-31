ВСУ признал недействительными заключенные КГГА инвестдоговоры по торговым точкам в переходах

"Судебная палата по хозяйственным делам признала такие договоры (инвестиционные договоры - ред.) недействительными, поскольку они по своей сути не являются никакими инвестиционным договорами", - сказал глава ВСУ Я.Романюк.

Он пояснил, что в свое время КГГА принимала решение о заключении инвестиционных договоров с определенными лицами, которые обязывались улучшить инфраструктуру около и внутри подземных переходов. "Как показывает многолетний опыт, все сводилось к тому, что у нескольких переходов посадили цветы. Но эти инвестиционные договоры предоставляли им право (лицам, заключившим инвестдоговоры с КГГА относительно пешеходных переходов - ред.) заключать договоры аренды площадей в подземных переходах, которые они передавали в аренду субъектам предпринимательской деятельности. Прибыль по этим договорам ореды также оседала в карманах определенных лиц, а бюджет Киевского городского совета, территориальной общины, ничего не получил", - сказал Я.Романюк.

В свою очередь, судья судебной палаты по хозяйственным делам ВСУ Анатолий Емец отметил, что по представлениям ГПУ признали недействительными инвестиционные договоры по пешеходныхмпереходам в Подольском и Оболонском районах, и это касалось 38 пешеходных переходов.

Он также отметил, что в ВСУ поступили заявления о признании недействительными инвестиционных договоров в Дарницком, Днепровском районах.