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ВСУ визнав недісними укладені КМДА інвестдоговори щодо торгових точок у переходах

ВСУ визнав недісними укладені КМДА інвестдоговори щодо торгових точок у переходах

Київ • УНН

 • 7603 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Верховний суд України визнав недійсними укладені Київською міською державною адміністрацією інвестиційні договори з певними особами про поліпшення інфраструктури пішохідних переходів у Подільському та Оболонському районах, які давали їм змогу розміщувати торгові точки у цих переходах. Про це повідомив голова Верховного суду України Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

"Судова палата в господарських справах визнала такі договори (інвестиційні договори - ред.) недійсними, бо вони по своїй суті не є ніякими інвестиційними договорами", - сказав голова ВСУ Я.Романюк.

Він пояснив, що свого часу КМДА приймала рішення про укладання інвестиційних договорів з певними особами, які зобов'язувалися поліпшити інфраструктуру біля і всередині підземних переходів. "Як засвідчує кількарічний досвід, все зводилося до того, що біля кількох переходів посадили квіти. Але ці інвестиційні договори надавали їм право (особам, які уклали інвестдоговори з КМДА щодо пішохідних переходів - ред.) укладати договори оренди площ у підземних переходах, які вони передавали в оренду суб'єктам підприємницької діяльності. Прибуток за цими договорами ореди також осідав в кишенях певних осіб, а бюджет Київської міської ради, територіальної громади, нічого не отримав", - сказав Я.Романюк.

У свою чергу, суддя судової палати у господарських справах ВСУ Анатолій Ємець зазначив, що за поданнями ГПУ визнано недійсними інвестиційні договори по пішоходних переходах по Подільському та Оболонському районах, і це стосувалося 38 пішохідних переходів.

Він також зазначив, що у ВСУ надійшли заяви стосовно визнання недійсними інвестиційних договорів по Дарницькому, Дніпровському районах.

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