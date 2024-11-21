ВСУ уничтожили 1510 захватчиков - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1510 военных, 8 танков и 24 бронированные машины. Общие потери врага в живой силе с начала войны достигли 727 250 человек.
За сутки противник потерял 1510 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 21.11.24:
- Личный состав: 727 250 (+1510).
- Танки: 9298 (+8).
- Бронированные боевые машины: 19143 (+24).
- Артиллерийские системы: 20731 (+50).
- РСЗВ: 1253 (+1).
- Средства ППО: 1003 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19259 (+57).
- Крылатые ракеты: 2756.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 29745 (+97).
- Специальная техника: 3674.
Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений, оккупанты активно атаковали на двух направлениях19 нояб. 2024, 23:35 • 16655 просмотров