ВСУ уничтожили 1510 захватчиков - Генштаб

За сутки противник потерял 1510 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 21.11.24:

- Личный состав: 727 250 (+1510).

- Танки: 9298 (+8).

- Бронированные боевые машины: 19143 (+24).

- Артиллерийские системы: 20731 (+50).

- РСЗВ: 1253 (+1).

- Средства ППО: 1003 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19259 (+57).

- Крылатые ракеты: 2756.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29745 (+97).

- Специальная техника: 3674.

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений, оккупанты активно атаковали на двух направлениях