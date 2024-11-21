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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ уничтожили 1510 захватчиков - Генштаб

ВСУ уничтожили 1510 захватчиков - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 6986 просмотра

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За минувшие сутки оккупанты потеряли 1510 военных, 8 танков и 24 бронированные машины. Общие потери врага в живой силе с начала войны достигли 727 250 человек.

За сутки противник потерял 1510 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 21.11.24:

- Личный состав: 727 250 (+1510).

- Танки: 9298 (+8).

- Бронированные боевые машины: 19143 (+24).

- Артиллерийские системы: 20731 (+50).

- РСЗВ: 1253 (+1).

- Средства ППО: 1003 (+2).

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 19259 (+57).

- Крылатые ракеты: 2756.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 29745 (+97).

- Специальная техника: 3674.

Генштаб: на фронте произошло 130 боестолкновений, оккупанты активно атаковали на двух направлениях19 нояб. 2024, 23:35 • 16655 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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