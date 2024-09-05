В Курской области РФ, где продолжается операция Вооруженных Сил Украины, работает украинская военная комендатура. Сухопутные войска ВСУ показали фото, передает УНН.

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Отмечается, что комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области.

«Значительное количество гражданского населения, которое власти РФ бросили на произвол судьбы, без средств к существованию: еды, света, воды и газа - остается на подконтрольной украинским войскам территории», - говорится в сообщении.

Военные отметили, что с первых дней создания комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям.

Большинство среди них - это люди пожилого возраста и дети, поэтому ежедневно проводится осмотр пациентов, а также оказывается вся необходимая медицинская помощь, как непосредственно в городе Суджа, так и в остальных селах Курской области, находящихся под контролем украинских подразделений.

Также, согласно нормам международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами и водой.

Российская сторона за все это время не создала гуманитарные коридоры и не оказывает никакой помощи своим гражданам, добавили в Сухопутных войсках.

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