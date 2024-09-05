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ЗСУ показали діяльність української військової комендатури у Курській області

ЗСУ показали діяльність української військової комендатури у Курській області

Київ • УНН

 • 28803 перегляди

У Курській області РФ діє українська військова комендатура, яка забезпечує дотримання гуманітарного права. Комендатура надає допомогу цивільному населенню, покинутому російською владою без засобів для існування.

У Курській області РФ, де триває операція Збройних Сил України, працює українська військова комендатура. Сухопутні війська ЗСУ показали фото, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області.

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"Значна кількість цивільного населення, яке влада РФ кинула напризволяще, без жодних засобів для існування: їжі, світла, води та газу – залишається на підконтрольній українським військам території", – йдеться у повідомленні.

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Військові наголосили, що з перших днів створення комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям.

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Більшість серед них – це люди літнього віку та діти, тому щодня проводиться огляд пацієнтів, а також надається вся необхідна медична допомога, як безпосередньо у місті Суджа, так і в решті сіл Курської області, що знаходяться під контролем українських підрозділів.

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Також, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами та водою.

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Російська сторона за весь цей час не створила гуманітарні коридори та не надає жодної допомоги своїм громадянам, додали у Сухопутних військах.

Наступ у курській області триває: військові заявили про контроль над містом Суджа12.08.24, 21:01 • 101501 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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