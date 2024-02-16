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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 04:46  •  1477 просмотра

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На Лиманском направлении украинские войска успешно защитились от атаки российского беспилотника.

В Генеральном штабе ВСУ показали отражение российского штурма дронами. На опубликованном видео показана работа воинов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады и 63-й отдельной механизированной бригады, передает УНН.

Детали

На Лиманском направлении россияне сегодня пытались штурмовать, но неудачно

говорится в сообщении

Еще плюс 950 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага15 февраль 2024, 06:02 • 78177 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ЗСУ відбили штурм дронами на Лиманському напрямку
Ukrainian Armed Forces repel drone attack in the Liman sector
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ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

На Лиманском направлении украинские войска успешно защитились от атаки российского беспилотника.

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ВСУ отбили штурм дронами на Лиманском направлении

G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля

Лидеры G7 соберутся на видеоконференцию 24 февраля, во вторую годовщину вторжения России в Украину, чтобы обсудить продолжающийся конфликт.

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G7 проведет встречу на годовщину вторжения РФ в Украину - 24 февраля

В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря

Россия утверждает, что ее системы противовоздушной обороны сбили один беспилотник в Белгородской области вблизи Украины и еще четыре над Черным морем ночью.

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В России заявили о сбитии 5 дронов в Белгородской области и над акваторией Черного моря

День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, в Украине отмечается День единения. Событие было основано указом президента 14 февраля, за десять дней до полномасштабного российского вторжения.

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День единения в Украине. Что еще можно отметить 16 февраля

Археологи нашли останки отца Александра Македонского

Археологи подтвердили, что останки, обнаруженные в древнегреческой гробнице в 1977 году, принадлежат королю Филиппу II, отцу Александра Македонского.

Общество •   •  7123 просмотра
Археологи нашли останки отца Александра Македонского

OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста

OpenAI запускает инструмент, который может генерировать видео из текстовых описаний.

Технологии •   •  7025 просмотра
OpenAI запускает инструмент, который мгновенно создает видео из текста

США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Министерство юстиции США закрыло хакерскую сеть российской разведки, подконтрольную ГРУ, которая взломала сотни небольших офисных роутеров для осуществления кибератак.

Новости Мира •   •  7467 просмотра
США пресекли деятельность хакерской сети, контролируемой ГРУ

Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Представитель Пентагона заявил, что США будут продолжать решительно поддерживать Украину оружием, обучением и советами, поскольку Украина была эффективной на поле боя, вернув 50% утраченных территорий, несмотря на значительные российские силы, и будет тесно сотрудничать с союзниками.

Война •   •  10870 просмотра
Поддержка Украины оружием со стороны США будет продолжаться - Пентагон

Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

Байден обсудил с Нетаньяху необходимость разработки реалистичного плана для обеспечения безопасности гражданского населения во время любой операции в Рафахе и оказания большей экстренной помощи Газе.

Новости Мира •   •  7981 просмотра
Байден и Нетаньяху говорили ситуацию в Рафахе

Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля

Палата представителей Конгресса США объявила перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Политика •   •  10713 просмотра
Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля