ЗСУ відбили штурм дронами на Лиманському напрямку
Київ • УНН
На Лиманському напрямку українські війська успішно захистилися від атаки російського безпілотника.
У Генеральному штабі ЗСУ показали відбиття російського штурму дронами. НА опублікованому відео показана робота воїнів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади та 63-ї окремої механізованої бригади, передає УНН.
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