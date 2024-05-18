ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

На передовой ВСУ атакуют армию рф на западных окраинах Нетайлово, однако враг продолжает пытаться продвинуться и закрепиться в селе с целью полной оккупации. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В Донецкой области украинские Защитники наносят поражения по вражеским силам на западных окраинах населенного пункта Нетайлово. Однако, противник с целью полной оккупации продолжает попытки продвинуться и закрепиться в селе.

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией