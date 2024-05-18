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ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState
Украинские войска атакуют российские войска на западной окраине Нетайлово, но рф продолжает попытки продвинуться вперед и полностью оккупировать село.
С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины
За один день общины Сумской области подверглись 44 обстрелам со стороны рф, что привело к 183 взрывам в разных местах.
Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы
Закон об усилении мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, определяя различные категории лиц, имеющих право на отсрочку, включая людей с инвалидностью, многодетных родителей, опекунов, государственных служащих и определенные профессии.
рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии
российские источники распространили дезинформацию о причастности украинской беженки к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которую словацкие власти категорически отрицают как фейковую манипуляцию.
БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару
Беспилотники упали на территорию государственного предприятия в российском Пролетарске, повредив лестницу, ведущую к топливному резервуару.
В Одессе есть жертвы в результате российских обстрелов, подтвердил мэр
В Одессе есть раненые и погибшие в результате вражеских обстрелов со стороны РФ, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости
Работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости в центре Херсона приостановлена из-за постоянных вражеских обстрелов с использованием различных видов оружия и авиации, а их работа распределена между другими гуманитарными центрами до улучшения ситуации с безопасностью.
Харьков под вражеским ударом: 3 погибших и 29 раненых, продолжается ликвидация последствий
В Харькове российский авиаудар вызвал крупный пожар, в результате которого погибли 3 и были ранены 29 человек, а 2 были спасены службами спасения.
С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"
Большая группа спасенных волнистых попугайчиков переехала в свою новую летнюю резиденцию - просторный вольер на открытом воздухе с естественными удобствами, такими как гнезда, ветки, веревки и кормушки, в Киевском зоопарке, что будет способствовать их реабилитации.