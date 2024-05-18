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ЗСУ атакують росіян на околицях Нетайлового, росіяни мають намір окупувати село - DeepState

ЗСУ атакують росіян на околицях Нетайлового, росіяни мають намір окупувати село - DeepState

Київ • УНН

 • 27351 перегляди

Українські війська атакують російські війська на західній околиці Нетайлового, але рф продовжує спроби просунутися вперед і повністю окупувати село.

На передовій ЗСУ атакують армію рф на західних околицях Нетайлового, однак ворог продовжує намагатися просунутися та закріпитися в селі з метою повної окупації. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

У Донецькій області українські Захисники наносять ураження по ворожим силам на західних околицях населеного пункту Нетайлове. Проте, противник з метою повної окупації продовжує спроби просунутися та закріпитися в селі.

З початку доби рф завдала 15 ракетних і 70 авіаційних атак, 452 удари дронами-камікадзе і 2843 - артилерією 18.05.24, 00:57 • 28339 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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