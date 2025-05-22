Вступительная кампания в военные вузы продолжается, госзаказ вырос на 20% – Минобороны
Киев • УНН
В 2025 году госзаказ на подготовку военных специалистов увеличен на 20%, а с началом войны – вдвое. Прием документов осуществляют 18 военных учебных заведений.
В 2025 году государственный заказ на подготовку военных специалистов увеличен на 20% и удвоен с начала полномасштабной войны. Минобороны сообщило детали поступления в учреждения военного образования.
Передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Детали
Прием документов осуществляют 18 военных учебных заведений. Для поступления можно подать результаты Национального мультипредметного теста (НМТ) 2022-2025 годов или сдать вступительные испытания.
Подать документы могут как гражданские, так и военнослужащие. Женщины имеют равные права с мужчинами на поступление на все специальности. В 2024 году более 19% поступающих были женщинами.
Требования к абитуриентам: возраст от 17 до 30 лет и наличие полного общего среднего, профессионального или высшего образования. Документы можно подать через ТЦК и СП до 1 июня или непосредственно в учебное заведение до 1 июля.
Для поступления принимаются результаты НМТ 2022–2025 годов или можно сдать вступительные экзамены в вузе. После подачи заявления или рапорта на поступление в военный вуз обязательным условием для абитуриентов является прохождение ВВК.
О деталях прохождения медосмотра можно узнать в ТЦК и СП или в учебном заведении.
Дополнительно
Курсанты военных вузов получают государственное обеспечение на уровне с военнослужащими: бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание и форменную одежду.
С марта 2025 года, согласно постановлению Кабмина, курсантам также существенно повышено денежное обеспечение. Первокурсники сейчас получают около 8 000 грн, а выпускники с отличными результатами – более 20 000 грн ежемесячно.
Прием на обучение для подготовки офицерского состава и получения степени высшего образования бакалавра осуществляют:
- Национальный университет обороны Украины;
- Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Военная академия (г. Одесса);
- Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Житомирский военный институт имени С.П.Королева;
- Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт";
- Институт Военно-Морских Сил Национального университета «Одесская морская академия»;
- Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Кафедра военной подготовки Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа;
- Кафедра военной подготовки Национального авиационного университета;
- Кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий;
- Кафедра военной подготовки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.
Прием на обучение для подготовки сержантского и старшинского состава и получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра осуществляют:
- Военный колледж сержантского состава Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
- Военный колледж сержантского состава Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
- Военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут;
- Отделение военной подготовки Профессионального колледжа морского транспорта Национального университета «Одесская морская академия».
Справка
Подробная информация об условиях вступительной кампании в учреждениях военного образования содержится в "Справочнике поступающим" на сайте Министерства обороны.
Напомним
В этом месяце Министерство обороны Украины получило подтверждение от Европейского колледжа безопасности и обороны (ESDC) о решении включить 9 украинских высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования в эту образовательную сеть.
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