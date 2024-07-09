Младшим 25 лет с оккупированных территорий разрешили поступать в вузы с отсрочкой воинского учета - Минреинтеграции

Правительство усовершенствовало воинский учет лиц до 25 лет с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий, поступающих в вузы, их зачисление разрешили с отсрочкой постановки их на воинский учет, сообщили в Минреинтеграции во вторник, пишет УНН.

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"Нововведения касаются лиц в возрасте до 25 лет, находящихся на ВОТ или выехавших за границу с ВОТ или с территорий активных боевых действий. Зачисление таких граждан на обучение в украинские высшие учебные заведения будет осуществляться с отсрочкой взятия их на воинский учет (до окончания периода военного положения)", - сообщили в министерстве в Telegram.

Как уточнил нардеп Алексей Гончаренко, "Кабмин отсрочил представление в учебные заведения военно-учетных документов для лиц с временно оккупированных территорий и территорий активных боевых действий". "Но дальше они должны стать на воинский учет в семидневный срок с даты прекращения военного положения", - написал нардеп в Telegram.

Соответствующее постановление, как указано, было принято сегодня на заседании Кабмина.

"Необходимость таких изменений связана с тем, что такие лица объективно не могут прибыть в ТЦК для постановки их на воинский учет", - отметили в Минреинтеграции.

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