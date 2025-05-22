Вступна кампанія до військових вишів триває, держзамовлення зросло на 20% – Міноборони
Київ • УНН
У 2025 році держзамовлення на підготовку військових фахівців збільшено на 20%, а з початком війни – вдвічі. Прийом документів здійснюють 18 військових закладів освіти.
У 2025 році державне замовлення на підготовку військових фахівців збільшено на 20% і подвоєно з початку повномасштабної війни. Міноборони повідомило деталі вступу до закладів військової освіти.
Передає УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.
Деталі
Прийом документів здійснюють 18 військових закладів освіти. Для вступу можна подати результати Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022-2025 років або здати вступні випробування.
Подати документи можуть як цивільні, так і військовослужбовці. Жінки мають рівні права з чоловіками на вступ до всіх спеціальностей. У 2024 році понад 19% вступників були жінками.
Вимоги до абітурієнтів: вік від 17 до 30 років та наявність повної загальної середньої, професійної або вищої освіти. Документи можна подати через ТЦК та СП до 1 червня або безпосередньо до закладу освіти до 1 липня.
Для вступу приймаються результати НМТ 2022–2025 років або можна скласти вступні іспити у виші. Після подачі заяви або рапорту на вступ до військового вишу обов’язковою умовою для абітурієнтів є проходження ВЛК.
Про деталі проходження медогляду можна дізнатися у ТЦК та СП або в закладі освіти.
Додатково
Курсанти військових вишів отримують державне забезпечення на рівні із військовослужбовцями: безкоштовне проживання, харчування, медичне обслуговування і формений одяг.
З березня 2025 року, згідно з постановою Кабміну, курсантам також суттєво підвищено грошове забезпечення. Першокурсники нині отримують близько 8 000 грн, а випускники з відмінними результатами – понад 20 000 грн щомісяця.
Прийом на навчання для підготовки офіцерського складу й отримання ступеня вищої освіти бакалавра здійснюють:
- Національний університет оборони України;
- Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
- Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
- Військова академія (м. Одеса);
- Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова;
- Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
- Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
- Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»;
- Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу;
- Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету;
- Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки й технологій;
- Кафедра військової підготовки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
Прийом на навчання для підготовки сержантського та старшинського складу та отримання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюють:
- Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
- Військовий коледж сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
- Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
- Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету «Одеська морська академія».
Довідка
Детальна інформація щодо умов вступної кампанії у закладах військової освіти міститься в "Довіднику вступникам" на сайті Міністерства оборони.
Нагадаємо
Цього місяця Міністерство оборони України отримало підтвердження від Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC) про рішення включити 9 українських вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти до цієї освітньої мережі.
Молодшим 25 років з окупованих територій дозволили вступати до вишів з відстрочкою військового обліку - Мінреінтеграції09.07.24, 16:37 • 23969 переглядiв