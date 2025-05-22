Вступна кампанія до військових вишів триває, держзамовлення зросло на 20% – Міноборони

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив
09:24 • 70 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
07:34 • 6668 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 65109 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 144330 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 130614 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 136845 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 275715 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 115633 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 142764 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 319703 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
5м/с
28%
748мм
Популярнi новини

росіяни вдарили по Харкову ракетою: перші подробиці

21 травня, 23:51 • 25783 перегляди

путін планує захопити Суми та анексувати Сумську область – ISW

22 травня, 01:47 • 24189 перегляди

Сенатор-республіканець Грем пригрозив Китаю наслідками за підтримку росії у війні проти України

22 травня, 02:18 • 25699 перегляди

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

04:46 • 29096 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

05:39 • 30410 перегляди
Публікації

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

09:24 • 70 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 94607 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 275715 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 227860 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 319703 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Сіріл Рамафоса

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Південна Африка

Білий дім

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 3832 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 127995 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 151448 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 176443 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 136302 перегляди
Актуальне

Нафта марки Brent

The Guardian

F-16 Fighting Falcon

Футбол

Вибори

Вступна кампанія до військових вишів триває, держзамовлення зросло на 20% – Міноборони

Київ • УНН

 • 384 перегляди

У 2025 році держзамовлення на підготовку військових фахівців збільшено на 20%, а з початком війни – вдвічі. Прийом документів здійснюють 18 військових закладів освіти.

Вступна кампанія до військових вишів триває, держзамовлення зросло на 20% – Міноборони

У 2025 році державне замовлення на підготовку військових фахівців збільшено на 20% і подвоєно з початку повномасштабної війни. Міноборони повідомило деталі вступу до закладів військової освіти. 

Передає УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

Деталі

Прийом документів здійснюють 18 військових закладів освіти. Для вступу можна подати результати Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022-2025 років або здати вступні випробування.

Подати документи можуть як цивільні, так і військовослужбовці. Жінки мають рівні права з чоловіками на вступ до всіх спеціальностей. У 2024 році понад 19% вступників були жінками.

Вимоги до абітурієнтів: вік від 17 до 30 років та наявність повної загальної середньої, професійної або вищої освіти. Документи можна подати через ТЦК та СП до 1 червня або безпосередньо до закладу освіти до 1 липня.

Для вступу приймаються результати НМТ 2022–2025 років або можна скласти вступні іспити у виші. Після подачі заяви або рапорту на вступ до військового вишу обов’язковою умовою для абітурієнтів є проходження ВЛК.

Про деталі проходження медогляду можна дізнатися у ТЦК та СП або в закладі освіти.

Додатково

Курсанти військових вишів отримують державне забезпечення на рівні із військовослужбовцями: безкоштовне проживання, харчування, медичне обслуговування і формений одяг.

З березня 2025 року, згідно з постановою Кабміну, курсантам також суттєво підвищено грошове забезпечення. Першокурсники нині отримують близько 8 000 грн, а випускники з відмінними результатами – понад 20 000 грн щомісяця.

Прийом на навчання для підготовки офіцерського складу й отримання ступеня вищої освіти бакалавра здійснюють:

  • Національний університет оборони України;
    • Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
      • Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
        • Військова академія (м. Одеса);
          • Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
            • Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова;
              • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
                • Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
                  • Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»;
                    • Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
                      • Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу;
                        • Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету;
                          • Кафедра військової підготовки спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту Українського державного університету науки й технологій;
                            • Кафедра військової підготовки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

                              Прийом на навчання для підготовки сержантського та старшинського складу та отримання освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюють:

                              • Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
                                • Військовий коледж сержантського складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
                                  • Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
                                    • Відділення військової підготовки Фахового коледжу морського транспорту Національного університету «Одеська морська академія».

                                      Довідка

                                      Детальна інформація щодо умов вступної кампанії у закладах військової освіти міститься в "Довіднику вступникам" на сайті Міністерства оборони.

                                      Нагадаємо

                                      Цього місяця Міністерство оборони України отримало підтвердження від Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC) про рішення включити 9 українських вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти до цієї освітньої мережі.

                                      Молодшим 25 років з окупованих територій дозволили вступати до вишів з відстрочкою військового обліку - Мінреінтеграції09.07.24, 16:37 • 23969 переглядiв

                                      Андрій Кулик

                                      Андрій Кулик

                                      СуспільствоОсвіта
                                      Україна
                                      Brent
                                      $64.13
                                      Bitcoin
                                      $110,423.00
                                      S&P 500
                                      $5,852.88
                                      Tesla
                                      $335.56
                                      Газ TTF
                                      $36.94
                                      Золото
                                      $3,311.40
                                      Ethereum
                                      $2,667.39