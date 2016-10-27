Вступление Украины в НАТО на сегодня поддерживают 59% украинцев - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. На сегодняшний день поддерживают вступление Украины в НАТО 59% украинцев. Об сегодня сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Национальном университете "Острожская академия" в Ровенской области, передает УНН.
"Три года назад 13% украинского народа поддерживали интеграцию Украины в НАТО, сегодня – 59%. Не происходят такие сногсшибательные изменения в истории никогда, только нам повезло с таким народом", - сказал он.
По словам Президента, три года назад, 31% украинцев поддерживал евроинтеграцию, а сегодня 74%.
Напомним, в июне Киевский международный институт социологии обнародовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения, которые свидетельствовали, что вступление в НАТО поддерживают 44% украинцев, выступают против - 38%.