Вступление Украины в НАТО на сегодня поддерживают 59% украинцев - П.Порошенко

"Три года назад 13% украинского народа поддерживали интеграцию Украины в НАТО, сегодня – 59%. Не происходят такие сногсшибательные изменения в истории никогда, только нам повезло с таким народом", - сказал он.

По словам Президента, три года назад, 31% украинцев поддерживал евроинтеграцию, а сегодня 74%.

Напомним, в июне Киевский международный институт социологии обнародовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения, которые свидетельствовали, что вступление в НАТО поддерживают 44% украинцев, выступают против - 38%.