Вступ України до НАТО на сьогодні підтримують 59% українців – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На сьогодні підтримують вступ України до НАТО 59% українців. Про сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи в Національному університеті “Острозька академія” на Рівненщині, передає УНН.
“Три роки тому 13% українського народу підтримувала інтеграцію України в НАТО, сьогодні — 59%. Не відбуваються такі карколомні зміни в історії ніколи, тільки нам пощастило з таким народом”, — сказав він.
За словами Президента, три роки тому, 31% українців підтримували євроінтеграцію, а сьогодні 74%.
Нагадаємо, у червні Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати всеукраїнського опитування громадської думки, що свідчили, що вступ до НАТО підтримують 44% українців, виступають проти — 38%.