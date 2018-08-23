Вступление Украины в НАТО будет возможным при совместимости вооружений - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Вступление Украины в НАТО станет возможным при достижении совместимости вооружения. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки военной техники на Михайловской площади в Киеве, передает УНН.
"Осознаем, что вступление Украины в Альянс станет реальным только тогда, когда мы достигнем высокой совместимости наших вооружений. И уже продвигаемся по этому пути. Именно поэтому наша бронетехника оснащена современными прицелами, системами, качественным управлением огнем и защищенной цифровой связью", - отметил Президент.
Порошенко отметил, что на военном параде ко Дню Независимости будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые изготовлены по стандартам НАТО и сейчас проходят государственные испытания. В частности, уточнил глава государства, речь идет о танке "Ятаган", оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан", реактивных системах залпового огня "Ольха", "Верба", а также о самоходной артиллерийской установке "Богдан".
Как сообщал УНН, в Украине наладили производство танков по стандартам НАТО.