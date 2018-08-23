Вступ України до НАТО буде можливим при сумісності озброєнь - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вступ України до НАТО стане можливим при досягненні сумісності нашого озброєння. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відкриття виставки військової техніки на Михайлівській площі у Києві, передає УНН.
“Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним лише тоді, коли ми досягнемо високої сумісності наших озброєнь. І вже просуваємося цим шляхом. Саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами, якісним управлінням вогнем та захищеним цифровим зв’язком”, — зазначив Президент.
Порошенко зауважив, що на військовому параді до Дня Незалежності будуть продемонстровані нові зразки озброєння та техніки, які виготовлені за стандартами НАТО і нині проходять державні випробування. Зокрема, уточнив Глава держави, йдеться про танк “Ятаган”, оперативно-тактичний ракетний комплекс “Сапсан”, реактивні системи залпового вогню “Вільха”, “Верба”, а також самохідну артилерійську установку “Богдан”.
Як повідомляв УНН, в Україні налагодили виробництво танків за стандартами НАТО.