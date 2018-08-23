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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Вступ України до НАТО буде можливим при сумісності озброєнь - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Вступ України до НАТО стане можливим при досягненні сумісності нашого озброєння. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час відкриття виставки військової техніки на Михайлівській площі у Києві, передає УНН.

Вступ України до НАТО буде можливим при сумісності озброєнь - Порошенко

“Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним лише тоді, коли ми досягнемо високої сумісності наших озброєнь. І вже просуваємося цим шляхом. Саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами, якісним управлінням вогнем та захищеним цифровим зв’язком”, — зазначив Президент.

Порошенко зауважив, що на військовому параді до Дня Незалежності будуть продемонстровані нові зразки озброєння та техніки, які виготовлені за стандартами НАТО і нині проходять державні випробування. Зокрема, уточнив Глава держави, йдеться про танк “Ятаган”, оперативно-тактичний ракетний комплекс “Сапсан”, реактивні системи залпового вогню “Вільха”, “Верба”, а також самохідну артилерійську установку “Богдан”.

Як повідомляв УНН, в Україні налагодили виробництво танків за стандартами НАТО.

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