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Вступление-2026: на первый курс зачислено 175 тыс. поступающих

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Министерство образования и науки сообщило о завершении первого этапа вступительной кампании. На бакалавриат и медицинскую магистратуру зачислены 175 013 человек, из которых 69 748 будут обучаться за счёт бюджетных средств.

Вступление-2026: на первый курс зачислено 175 тыс. поступающих

Высшие учебные заведения Украины завершили первый этап зачисления на бакалавриат и медицинскую магистратуру — на первый курс зачислено 175 013 абитуриентов, сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.

Первый этап вступительной кампании позади — на первый курс зачислено 175 013 абитуриентов

— сообщили в МОН.

По состоянию на 14 августа, как указано, в приказы о зачислении внесены:

  • 165 585 абитуриентов — на бакалавриат;
    • 9 428 — на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру;
      • 69 748 — на бюджет;
        • 105 265 — на контракт.

          Всего во время первой волны абитуриенты получили 212 837 рекомендаций к зачислению на места государственного заказа и за средства физических и/или юридических лиц. Требования к зачислению выполнены по 180 022 заявлениям. 

          Среди абитуриентов, поступавших по квоте-2, зачислен 6 141 студент. 

          По каким приоритетам абитуриенты выполнили требования

          Большинство абитуриентов получили возможность учиться по одному из наиболее желаемых заявлений — 85,3% подтвержденных заявлений приходятся на три самых высоких приоритета.

          Среди абитуриентов, поступавших на бюджет, доля трех самых высоких приоритетов еще больше: из 70 867 подтвержденных бюджетных заявлений 66 166, или 93,4%, приходятся на первые три приоритета. Более 73% бюджетных абитуриентов выполнили требования именно по заявлению с первым приоритетом.

          Вступительная кампания продолжается

          Абитуриенты, которые не получили рекомендации или не подтвердили их, могут продолжать участвовать в конкурсном отборе, но только на вакантные контрактные места. Зачисление абитуриентов из этой когорты продлится до 30 августа. 

          Кроме того, с 1 сентября высшие учебные заведения могут предусматривать дополнительный набор на контракт в сроки, определенные их Правилами приема.

          Поэтому если абитуриент использовал не весь лимит заявлений (в этом году можно было подать до 10 заявлений, из них — до 5 на бюджет), он может воспользоваться оставшимся лимитом в случае проведения соответствующего дополнительного набора учебным заведением.

          Вступление-2026: почти 213 тыс. абитуриентов получили рекомендации в вузы, более трети - на бюджет06.08.26, 13:01 • 27423 просмотра

          Юлия Шрамко

          ОбществоОбразование
          Министерство образования и науки Украины
          Украина