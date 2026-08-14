Вступление-2026: на первый курс зачислено 175 тыс. поступающих
Киев • УНН
Министерство образования и науки сообщило о завершении первого этапа вступительной кампании. На бакалавриат и медицинскую магистратуру зачислены 175 013 человек, из которых 69 748 будут обучаться за счёт бюджетных средств.
Высшие учебные заведения Украины завершили первый этап зачисления на бакалавриат и медицинскую магистратуру — на первый курс зачислено 175 013 абитуриентов, сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.
Первый этап вступительной кампании позади — на первый курс зачислено 175 013 абитуриентов
По состоянию на 14 августа, как указано, в приказы о зачислении внесены:
- 165 585 абитуриентов — на бакалавриат;
- 9 428 — на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру;
- 69 748 — на бюджет;
- 105 265 — на контракт.
Всего во время первой волны абитуриенты получили 212 837 рекомендаций к зачислению на места государственного заказа и за средства физических и/или юридических лиц. Требования к зачислению выполнены по 180 022 заявлениям.
Среди абитуриентов, поступавших по квоте-2, зачислен 6 141 студент.
По каким приоритетам абитуриенты выполнили требования
Большинство абитуриентов получили возможность учиться по одному из наиболее желаемых заявлений — 85,3% подтвержденных заявлений приходятся на три самых высоких приоритета.
Среди абитуриентов, поступавших на бюджет, доля трех самых высоких приоритетов еще больше: из 70 867 подтвержденных бюджетных заявлений 66 166, или 93,4%, приходятся на первые три приоритета. Более 73% бюджетных абитуриентов выполнили требования именно по заявлению с первым приоритетом.
Вступительная кампания продолжается
Абитуриенты, которые не получили рекомендации или не подтвердили их, могут продолжать участвовать в конкурсном отборе, но только на вакантные контрактные места. Зачисление абитуриентов из этой когорты продлится до 30 августа.
Кроме того, с 1 сентября высшие учебные заведения могут предусматривать дополнительный набор на контракт в сроки, определенные их Правилами приема.
Поэтому если абитуриент использовал не весь лимит заявлений (в этом году можно было подать до 10 заявлений, из них — до 5 на бюджет), он может воспользоваться оставшимся лимитом в случае проведения соответствующего дополнительного набора учебным заведением.
Вступление-2026: почти 213 тыс. абитуриентов получили рекомендации в вузы, более трети - на бюджет06.08.26, 13:01 • 27423 просмотра