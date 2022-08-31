Поступление-2022: почти 6 тысяч человек будут сдавать мультитест во время специальной сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Национальное мультипредметное тестирование во время специальной сессии будет сдавать почти 6 тысяч абитуриентов. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Цитата
"Вчера завершился первый этап подтверждения участия в специальной сессии НМТ. По данным УЦОКО, намерение сдавать тестирование на этом этапе подтвердили почти 6 тыс. человек", – говорится в сообщении.
Детали
На втором этапе, с 5 по 7 сентября, поступающие окончательно должны определиться с выбором города и при необходимости изменить населенный пункт, где будут сдавать тест.
После двух этапов подтверждения участия 10 сентября для участников появится возможность загрузить приглашение, в котором будет указана дата, время и место проведения тестирования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поступление-2022: назвали самые популярные вузы и специальности