Поступление-2022: почти 6 тысяч человек будут сдавать мультитест во время специальной сессии

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"Вчера завершился первый этап подтверждения участия в специальной сессии НМТ. По данным УЦОКО, намерение сдавать тестирование на этом этапе подтвердили почти 6 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Детали

На втором этапе, с 5 по 7 сентября, поступающие окончательно должны определиться с выбором города и при необходимости изменить населенный пункт, где будут сдавать тест.

После двух этапов подтверждения участия 10 сентября для участников появится возможность загрузить приглашение, в котором будет указана дата, время и место проведения тестирования.

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