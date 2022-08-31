Вступ-2022: майже 6 тисяч осіб складатимуть мультитест під час спеціальної сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Національне мультипредметне тестування під час спеціальної сесії складатиме майже 6 тисяч абітурієнтів. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.
Цитата
"Вчора завершився перший етап підтвердження участі у спеціальній сесії НМТ. За даними УЦОЯО, намір складати тестування на цьому етапі підтвердили майже 6 тис. осіб", – ідеться у повідомленні.
Деталі
На другому етапі, з 5 до 7 вересня, вступники остаточно мають визначитися з вибором міста і за потреби змінити населений пункт, де складатимуть тест.
Після двох етапів підтвердження участі 10 вересня для учасників з’явиться можливість завантажити запрошення, в якому буде зазначено дату, час і місце проведення тестування.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вступ-2022: назвали найпопулярніші виші та спеціальності