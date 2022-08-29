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Вступ-2022: назвали найпопулярніші виші та спеціальності

Київ • УНН

 • 563144 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські вступники подали вже понад мільйон електронних заяв для здобуття фахової передвищої та вищої освіти, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, назвавши найпопулярніші виші та спеціальності, пише УНН.

Вступ-2022: назвали найпопулярніші виші та спеціальності

Цитата

"Вступна кампанія 2022 набирає обертів. Станом на сьогодні, 29 серпня 2022 року, українські вступники подали понад 1 млн електронних заяв для здобуття фахової передвищої та вищої освіти", - повідомив Шкарлет у Telegram.

Деталі

За даними міністра:

  • на основі базової середньої освіти подано більше 144 тис. електронних заяв;
  • на основі повної загальної середньої освіти – близько 662 тис. заяв;
  • на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста – понад 95 тис. заяв;
  • для вступу до магістратури подано більше 138 тис. заяв.

Найбільшу кількість заяв, зі слів Шкарлета, подано до таких ЗВО:

  • Національний університет «Львівська політехніка»;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний авіаційний університет.

Затребувані спеціальності:

  • 081 «Право»;
  • 122 «Комп'ютерні науки»;
  • 035 «Філологія»;
  • 053 «Психологія»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Доповнення

Понад 67 тисяч осіб отримали рекомендації для вступу на бюджет.

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