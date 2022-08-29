Вступ-2022: назвали найпопулярніші виші та спеціальності

Цитата

"Вступна кампанія 2022 набирає обертів. Станом на сьогодні, 29 серпня 2022 року, українські вступники подали понад 1 млн електронних заяв для здобуття фахової передвищої та вищої освіти", - повідомив Шкарлет у Telegram.

Деталі

За даними міністра:



на основі базової середньої освіти подано більше 144 тис. електронних заяв;



на основі повної загальної середньої освіти – близько 662 тис. заяв;



на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста – понад 95 тис. заяв;



для вступу до магістратури подано більше 138 тис. заяв.



Найбільшу кількість заяв, зі слів Шкарлета, подано до таких ЗВО:



Національний університет «Львівська політехніка»;



Київський національний університет імені Тараса Шевченка;



Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;



Львівський національний університет імені Івана Франка;



Національний авіаційний університет.



Затребувані спеціальності:



081 «Право»;



122 «Комп'ютерні науки»;



035 «Філологія»;



053 «Психологія»;



073 «Менеджмент»;



121 «Інженерія програмного забезпечення».



Доповнення

Понад 67 тисяч осіб отримали рекомендації для вступу на бюджет.