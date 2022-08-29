Поступление-2022: назвали самые популярные вузы и специальности

Цитата

"Вступительная кампания 2022 года набирает обороты. По состоянию на сегодня, 29 августа 2022 года, украинские абитуриенты подали более 1 млн электронных заявлений для получения профессионального перед высшим и высшего образования", - сообщил Шкарлет в Telegram

Детали

По данным министра:



на основе базового среднего образования подано более 144 тыс. электронных заявлений;



на основе полного общего среднего образования – около 662 тыс. заявлений;



на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста – более 95 тыс. заявлений;



для поступления в магистратуру подано более 138 тыс. заявлений.



Наибольшее количество заявлений, по словам Шкарлета, подано в следующие УВО:



Национальный университет «Львовская политехника»;



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;



Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;



Львовский национальный университет имени Ивана Франко;



Национальный авиационный университет.



Востребованные специальности:



081 «Право»;



122 «Компьютерные науки»;



035 «Филология»;



053 «Психология»;



073 «Менеджмент»;



121 «Инженерия программного обеспечения».



Дополнение

Более 67 тысяч человек получили рекомендации для поступления на бюджет.