Поступление-2022: назвали самые популярные вузы и специальности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинские абитуриенты подали уже более миллиона электронных заявлений для получения профессионального перед высшым и высшего образования, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, назвав самые популярные вузы и специальности, пишет УНН.
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"Вступительная кампания 2022 года набирает обороты. По состоянию на сегодня, 29 августа 2022 года, украинские абитуриенты подали более 1 млн электронных заявлений для получения профессионального перед высшим и высшего образования", - сообщил Шкарлет в Telegram
Детали
По данным министра:
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- на основе базового среднего образования подано более 144 тыс. электронных заявлений;
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- на основе полного общего среднего образования – около 662 тыс. заявлений;
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- на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста – более 95 тыс. заявлений;
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- для поступления в магистратуру подано более 138 тыс. заявлений.
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Наибольшее количество заявлений, по словам Шкарлета, подано в следующие УВО:
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- Национальный университет «Львовская политехника»;
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- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
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- Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»;
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- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
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- Национальный авиационный университет.
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Востребованные специальности:
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- 081 «Право»;
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- 122 «Компьютерные науки»;
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- 035 «Филология»;
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- 053 «Психология»;
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- 073 «Менеджмент»;
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- 121 «Инженерия программного обеспечения».
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Дополнение
Более 67 тысяч человек получили рекомендации для поступления на бюджет.