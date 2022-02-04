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Успел за месяц "заминировать" ОГА, суд, аэропорт и вокзалы: в Харькове задержали псевдоминера

Успел за месяц "заминировать" ОГА, суд, аэропорт и вокзалы: в Харькове задержали псевдоминера

Киев • УНН

 • 11731 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Правоохранители в Харькове разоблачили и задержали гражданина, который отправлял анонимные электронные письма о ложных заминированиях государственных учреждений. Об этом информируют в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Сотрудники СБУ установили, что 39-летний харьковчанин в течение декабря прошлого года совершил по меньшей мере четырнадцать анонимных сообщений о минировании различных объектов. В частности, он “минировал” Харьковскую областную государственную администрацию, Харьковский апелляционный суд, международный аэропорт “Харьков”, железнодорожные и автомобильные вокзалы, а также торгово-развлекательные центры города.

Псевдоминером, как указано, оказался специалист в ІТ-сфере, который при отправке анонимных электронных писем использовал специальные компьютерные программы для скрытия своего местонахождения.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника по месту его проживания после очередного сообщения о минировании.

Установлено, что мотивами преступных действий харьковчанина была личная неприязнь к правоохранительным и судебным органам Украины, а также к власти в целом.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется возможная причастность злоумышленника к сотрудничеству с иностранными спецслужбами. Поскольку, в последнее время к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют из хулиганских побуждений или ради развлечения, не осознавая до конца все возможные последствия.

За совершение таких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Кроме этого, злоумышленнику придется также компенсировать десятки тысяч расходов государственных и коммерческих учреждений, понесших ущерб от его противоправных действий.

Контекст

Начиная с января в Украине из разных городов сообщают о “минировании” анонимами. Под ударом обычно - школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на "дистанционку" из-за такого.

В СБУ говорят, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.

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