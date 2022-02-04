Встиг за місяць "замінувати" ОДА, суд, аеропорт та вокзали: у Харкові затримали псевдомінера

Деталі

Співробітники СБУ встановили, що 39-річний харків’янин протягом грудня минулого року здійснив щонайменше чотирнадцять анонімних повідомлень про мінування різних об’єктів. Зокрема, він “мінував” Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт “Харків”, залізничні та автомобільні вокзали, а також торговельно-розважальні центри міста.

Псевдомінером, як вказано, виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження.

Оперативники СБУ затримали зловмисника за місцем його мешкання після чергового повідомлення про мінування.

Встановлено, що мотивами злочинних дій харків’янина була особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами. Оскільки, останнім часом до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки.

За вчинення таких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Крім цього, зловмиснику доведеться також компенсувати десятки тисяч витрат державних та комерційних установ, що зазнали збитків від його протиправних дій.

Контекст

Починаючи з січня в Україні з різних міст повідомляють про “мінування” анонімами. Під ударом зазвичай — школи та ТЦ. Деякі регіони навіть вирішили переводити школи на “дистанційку” через таке.

У СБУ кажуть, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія. Уже є затримані.