Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Выбивание дверей и вскрытие помещений оккупационная администрация Северодонецка одобрила вместе с формой составления акта в пяти экземплярах. Об этом пишет Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Оккупационная администрация Северодонецка собственноручно утвердила Положение о порядке вскрытия жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах при отсутствии хозяина или другого законного владельца. - информирует Луганская ОГА.

Указывается, что ранее эти действия происходили хаотично, они не были прописаны ни в одной из бумажек. На днях коллаборационисты попытались узаконить выбивание дверей и дальнейшее мародерство. В частности, вскрытие этих помещений должно проводиться с составлением акта в пяти экземплярах, добавляет ведомство.

Напомним,

В оккупированных городах Луганской области школьникам навязывают пропагандистскую выставку, которая изображает искаженную реальность о российском вторжении в Украину.