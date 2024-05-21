Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок
Киев • УНН
Оккупационная администрация Северодонецка утвердила инструкцию, которая позволяет выламывать двери и открывать помещения при отсутствии владельцев, о чем составляется акт в пяти экземплярах.
Выбивание дверей и вскрытие помещений оккупационная администрация Северодонецка одобрила вместе с формой составления акта в пяти экземплярах. Об этом пишет Луганская областная государственная администрация, передает УНН.
Оккупационная администрация Северодонецка собственноручно утвердила Положение о порядке вскрытия жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах при отсутствии хозяина или другого законного владельца.
Указывается, что ранее эти действия происходили хаотично, они не были прописаны ни в одной из бумажек. На днях коллаборационисты попытались узаконить выбивание дверей и дальнейшее мародерство. В частности, вскрытие этих помещений должно проводиться с составлением акта в пяти экземплярах, добавляет ведомство.
Напомним,
В оккупированных городах Луганской области школьникам навязывают пропагандистскую выставку, которая изображает искаженную реальность о российском вторжении в Украину.
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico
Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов
WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"
Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины
На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА
По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - экспертЭксклюзив
Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"
Популярные
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
В Одессе прогремели взрывы
Россияне во время майского наступления планировали частично окружить Харьков, - The Economist
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок
Оккупационная администрация Северодонецка утвердила инструкцию, которая позволяет выламывать двери и открывать помещения при отсутствии владельцев, о чем составляется акт в пяти экземплярах.
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении
Украинские десантники успешно отрабатывают по врагу в боях на Харьковском направлении, недавно уничтожив около двух рот личного состава противника.
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico
Ожидается, что США обнародуют новый пакет военной помощи Украине до конца текущей недели.
Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов
российские войска атаковали Черниговскую область из ствольной артиллерии и минометов, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов вблизи мирных населенных пунктов.
WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"
Еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС" передали защитникам WOG и Фонд "Дигнитас".
Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины
Западные партнеры предоставляют техническую помощь, компоненты оборудования и запчасти с выведенных из эксплуатации электростанций, чтобы помочь Украине отремонтировать и восстановить электроэнергетический сектор, пострадавший от российских атак.
На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА
В оккупированных городах Луганской области школьникам навязывают пропагандистскую выставку, которая изображает искаженную реальность о российском вторжении в Украину.
По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные
россияне совершили 2360 обстрелов в Донецкой области, повредив 17 жилых домов и ранив 2 гражданских лиц, 1 человек погиб в Красногоровке ранее.
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой, отмечает эксперт.
Меньше трех детей - плати: в ВР предлагают ввести "налог на бездетность"
Верховная Рада предлагает ввести "налог на бездетность" для украинцев в возрасте от 21 до 58 лет, которые имеют менее трех детей, с целью улучшения демографической ситуации и поддержки семей с детьми.