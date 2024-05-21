Вскриття приміщень в будинках за відсутності господаря: в окупованому Сєвєродонецьку вводять новий порядок
Київ • УНН
Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька затвердила інструкцію, яка дозволяє виламувати двері та відкривати приміщення за відсутності власників, про що складається акт у п'яти примірниках.
Вибиття дверей та вскриття приміщень окупаційна адміністрація Сєвєродонецька схвалила разом з формою складання акту в п’яти екземплярах. Про це пише Луганська обласна державна адміністрація, передає УНН.
Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька власноруч затвердила Положення про порядок вскриття житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках за відсутності господаря або іншого законного власника.
Вказується, що раніше ці дії відбувалися хаотично, вони не були прописані у жодному з папірців. Днями колаборанти спробували узаконити вибиття дверей і подальше мародерство. Зокрема, розкривання цих приміщень має проводитись зі складанням акту в п’яти екземплярах, додає відомство.
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