На ТОТ Луганщини школярів примусово водять дивитися пропагандистську експозицію вторгнення зс рф – ОВА
Київ • УНН
В окупованих містах Луганської області школярам нав'язують пропагандистську виставку, яка зображує викривлену реальність про російське вторгнення в Україну.
По прифронтових містах окупованої Луганщини експонується пропагандистська виставка про вторгнення рф на територію України, російські загарбники застосовують викривлену реальність, - на експозицію залучають місцевих школярів.
Про це передає Луганська обласна державна адміністрація, повідомляє УНН.
Деталі
По прифронтових містах окупованої Луганщини подорожує чергова пропагандистська пересувна експозиція, присвячена російському вторгненню на територію України. На ній окупанти зобразили викривлену реальність. Виставку демонструють в Сєвєродонецьку, Лисичанську й інших населених пунктах. На неї примусово водять місцевих школярів.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях окупанти запровадили новий шкільний предмет "моральні основи сімейного життя", в рамках якого дітей вчать "російським цінностям". Уроки фокусуються на "російській духовності" та "традиціях", пропагуючи ідеї про роль жінки як народжувальниці та покори чоловіку, а чоловіків — як захисників вітчизни.