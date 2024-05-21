На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

По прифронтовым городам оккупированной Луганщины экспонируется пропагандистская выставка о вторжении рф на территорию Украины, российские захватчики применяют искаженную реальность, - на экспозицию привлекают местных школьников.

Об этом передает Луганская областная государственная администрация, сообщает УНН.

Детали

По прифронтовым городам оккупированной Луганщины путешествует очередная пропагандистская передвижная экспозиция, посвященная российскому вторжению на территорию Украины. На ней оккупанты изобразили искаженную реальность. Выставку демонстрируют в Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах. На нее принудительно водят местных школьников. - пишет Луганская ОГА.

Напомним,

На временно оккупированных территориях оккупанты ввели новый школьный предмет "моральные основы семейной жизни", в рамках которого детей учат "российским ценностям". Уроки фокусируются на "русской духовности" и "традициях", пропагандируя идеи о роли женщины как роженицы и покорности мужчине, а мужчин - как защитников отечества.