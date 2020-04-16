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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52972 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 62180 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 76081 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 75298 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101287 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 82042 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102142 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105690 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130788 просмотра

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Все лекарственные средства от COVID-19 сразу распределяются по регионам - Степанов

Все лекарственные средства от COVID-19 сразу распределяются по регионам - Степанов

Киев  •  УНН

 • 11524 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Лекарственные средства, используемые для лечения COVID-19, сразу после поставки распределяются по регионам. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Все лекарственные средства, утвержденные протоколом Министерства здравоохранения по лечению этой болезни, соответствующим стандарту, они все сразу, только поставляются - делается распределение по регионам. Это распределение делается в зависимости от количества заболеваний COVID-19. Во-вторых, это в зависимости от количества населения, проживающего в том или ином регионе. Также в Минздраве создан соответствующий остаток, который дополнительно, если требуются те или иные лекарства - они сразу поставляются в тот или иной регион", - сказал Максим Степанов.

Напомним, пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19.

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