Все лекарственные средства от COVID-19 сразу распределяются по регионам - Степанов

"Все лекарственные средства, утвержденные протоколом Министерства здравоохранения по лечению этой болезни, соответствующим стандарту, они все сразу, только поставляются - делается распределение по регионам. Это распределение делается в зависимости от количества заболеваний COVID-19. Во-вторых, это в зависимости от количества населения, проживающего в том или ином регионе. Также в Минздраве создан соответствующий остаток, который дополнительно, если требуются те или иные лекарства - они сразу поставляются в тот или иной регион", - сказал Максим Степанов.

Напомним, пациенты с системными заболеваниями будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила", который сейчас используют для симптоматического лечения больных COVID-19.